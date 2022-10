"Erster Schritt": FC Bayern ordnet Kantersieg demütig ein

Nach der mit einem kleinen Torfestival entschärften Drucksituation hatte Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern wieder Muße für eine kleine Anekdote.

"Skurrilerweise habe ich vor dem Spiel in der Kabine noch gesagt: Wenn wir in der 3. Minute eine Torchance haben, nutzt sie bitte. Das haben wir gemacht", verriet der Übungsleiter.

Und nach dem von ihm quasi vorab bestellten Blitztor von Nationalspieler Leroy Sané in exakt der 3. Minute kombinierten sich die zuvor viermal nacheinander in der Fußball-Bundesliga sieglosen Stars des FC Bayern in der Münchner Arena zu einem dominanten 4:0 (3:0) gegen den in die Abstiegszone abgerutschten Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen.

"Erster Schritt in die richtige Richtung" für den FC Bayern

"Das frühe Tor hat uns geholfen. Wir waren deutlich effizienter als zuletzt. Es war eine gute Reaktion auf die letzten Ergebnisse", resümierte Nagelsmann.

Die Offensive legte - auch mit freundlicher Unterstützung des Gegners und dem gleich zweimal patzenden Torwart Lukas Hradecky - durch den herausragenden Jamal Musiala, Sadio Mané und Thomas Müller noch drei Treffer nach.

Mehr dazu: Noten und Einzelkritik zur Gala des FC Bayern

Bayern-Chef Oliver Kahn stufte den deutlichen Heimsieg als "extrem wichtig" ein nach der jüngsten Durststrecke im Liga-Betrieb. Er sah aber eine Woche vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund überhaupt keinen Anlass, sofort wieder euphorisch zu werden.

"Es war ein erster Schritt in die richtige Richtung", sagte Kahn. "Wir sind alle gut beraten, das nicht zu hoch zu hängen." Er richtete eine Mahnung an seine Starkicker: "Es gilt, diese Einstellung Spiel für Spiel an den Tag zu legen."

Lobeshymnen auf überragenden Musiala

Jamal Musiala lebt Spielfreude und Spielwitz stets auf dem Spielfeld vor. Der 19 Jahre alte Nationalspieler verzückte das Publikum. Er bereitete zwei Tore vor und traf selbst schon zum fünften Mal in dieser Saison.

Auch Kahn schwärmte von dem Offensivspieler: "Jamal zeigt von Spiel zu Spiel, was in ihm steckt. Er schafft es, Spiel für Spiel an sein oberes Leistungsniveau dranzukommen. Er ist derjenige, der uns im Moment viel Freude bereitet."

Wichtig war auch, dass Stürmerstar Mané seine Torflaute nach sechs Wochen beenden konnte. "Das Tor war schon sehr wichtig für ihn", sagte Nagelsmann. Er bewertete es als einen "befreienden Moment" für Mané, der wie seine Teamkollegen, Nagelsmann und auch Kahn nach frustrierenden Bundesliga-Wochen mal wieder zufrieden das Stadion verließ.