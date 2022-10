Belastung vor WM für Leipzig-Coach Rose Novum

IMAGO/Sven Sonntag

Marco Rose sieht eine große Belastung

Für RB Leipzigs Cheftrainer Marco Rose ist die Dauerbelastung vor der WM ein Novum.

>> Liveticker: RB Leipzig gegen VfL Bochum

Immerhin bestreitet der Pokalsieger nun 13 Spiele in sechs Wochen in drei Wettbewerben. "Noch nie erlebt, Learning-by-doing nennt man das. Diese Phase hatte tatsächlich, glaube ich, noch niemand so im Fußball", sagte der ehemalige Salzburg-Trainer. Die Nationalspieler hätten noch weitaus mehr Spiele. Da bleibt auch wenig Spielraum für taktische und grundlegende Änderungen.

"Trainingstage haben wir tatsächlich als Gruppe gar keine. Wir werden bis November nicht irgendwann mal auf ein Zehn gegen Zehn kommen", sagte der 46-Jährige hinsichtlich grundsätzlicher Aufarbeitungen. "Aber es gibt auch Möglichkeiten, über Video viel zu machen."

apa