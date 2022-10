Mourinho verfolgt Roma-Sieg bei Inter im Minivan

APA/AFP

José Mourinho bejubelte den Sieg in etwas ungewöhnlicher Umgebung

Starcoach José Mourinho hat den Auswärtssieg seiner AS Roma am Samstag bei Inter Mailand (2:1) in einem ungewöhnlichen Ambiente gesehen.

>> Spielbericht: Inter Mailand gegen AS Roma

Weil der Portugiese wegen einer Roten Karte gesperrt war, verfolgte er die Partie in einem Minivan vor dem Stadion von San Siro. Auf Instagram teilte er in einer Story einige Kurzvideos und Selfies seines Abends im Kleinbus. "Ich werde hier sterben", sagte er dabei einmal sichtlich nervös.

Nach dem Sieg jubelte er auf der Straße vor dem Bus mit zwei seiner Mitarbeiter, ehe er ins Meazza-Stadion ging und seine Schützlinge beglückwünschte. Der 59-Jährige feierte seinen ersten Sieg als Trainer der Roma gegen einen der vier zuletzt dominanten Serie-A-Vereine Inter, Milan, Juventus und Napoli. In der Tabelle rangieren die Hauptstädter mit 16 Punkten aus acht Spielen auf dem sechsten Platz vor Inter und Juventus Turin.

apa