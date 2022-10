Bayern-Star fehlt DFB-Frauen im Testspiel

AFP/SID/FRANCK FIFE

Gwinn fällt für das Testspiel gegen Frankreich aus

Die deutschen Fußballerinnen müssen im Testspiel gegen Frankreich am Freitag (20:30 Uhr/ARD) auch auf Giulia Gwinn verzichten.

Die Außenspielerin von Bayern München erlitt am Mittwoch im Training eine Knieverletzung, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekanntgab. Die 23-Jährige habe das Teamhotel in Dresden verlassen, um sich in München weiteren Untersuchungen zu unterziehen, hieß es.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fehlen in der Neuauflage des EM-Halbfinals (2:1) dazu Lina Magull (Bayern München/Corona), Sara Däbritz (Olympique Lyon/Sprunggelenk) und Laura Freigang (Eintracht Frankfurt/Schulter). Jana Feldkamp und Chantal Hagel (beide TSG Hoffenheim) wurden bereits nachnominiert.