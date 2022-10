FAC schließt zu Leader Amstetten auf

GEPA pictures/ David Geieregger

Der FAC siegte bei Liefering.

Der FAC hat am Samstag in der 11. Runde der 2. Liga in Grödig beim FC Liefering einen 2:1-(0:1)-Erfolg gefeiert und damit zu Tabellenführer SKU Amstetten aufgeschlossen.

Vice Miljanic schoss die Floridsdorfer mit einem Doppelpack (71., 74.) in der zweiten Hälfte zu drei Punkten, nachdem das Salzburger Talent Karim Konate die Gastgeber in Führung gebracht hatte (14.).

Die Wiener, die aus den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Remis geholt haben, sind mit 21 Zählern punktgleich hinter Amstetten Zweiter. Liefering bleibt nach der fünften Niederlage in Serie mit acht Zählern im Tabellenkeller und liegt auf Rang 15. Am Sonntag haben Horn (20 Punkte) daheim gegen die Admira bzw. die Vienna (19) auswärts bei Sturm Graz II (jeweils 10.30 Uhr) die Chance auf die Tabellenführung.

apa