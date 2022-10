Ceferin bestätigt UEFA-Kandidatur für neue Amtszeit

AFP/SID/DAMIR SENCAR

Aleksander Ceferin ist seit 2016 Präsident der UEFA

UEFA-Chef Aleksander Ceferin hat am Samstag beim Treffen der Mitgliedsverbände in Frankfurt/Main offiziell bestätigt, dass er auf dem Kongress der Europäischen Fußball-Union 2023 in Portugal erneut für die Präsidentschaft kandidieren werde. Das gab die UEFA bekannt.

Das Meeting fand im Vorfeld der Qualifikations-Gruppenauslosung für die EURO 2024 in Deutschland am Sonntag (12:00 Uhr/MagentaTV) statt.

Der 54 Jahre alte Slowene bedankte sich bei allen 55 Mitgliedsverbänden für ihre schriftlich ausgedrückte Unterstützung seiner erneuten Kandidatur. Seit 2016 steht Ceferin der UEFA vor.