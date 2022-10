Austria gewinnt Derby bei Rapid mit 2:1

GEPA pictures

Die Austria gewann im ausverkauften Rapid-Stadion

Nach sieben Remis hat es im Wiener Derby endlich wieder einen Sieger gegeben. Die Austria setzte sich am Sonntag im 337. Prestigeduell zum Abschluss der elften Bundesligarunde im mit 26.000 Zuschauern ausverkauften Allianz-Stadion bei Rapid mit 2:1 (2:0) durch. Muharem Husković (4.) und Dominik Fitz (17./Elfmeter) fixierten eine vor der Pause verdiente Gäste-Führung. Rapids Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte brachte nur das Anschlusstor von Ante Bajić (91.).

Die Austrianer kehrten damit in einem der wichtigsten Spiele des Jahres nach den bitteren Tiefschlägen gegen Sturm Graz (0:3) in der Liga und bei Villarreal (0:5) in der Conference-League auf die Siegerstraße zurück. Von körperlichen Problemen aufgrund der Doppelbelastung samt Rückkehr aus Spanien erst am Freitag war nichts zu sehen. Rapid ist damit auch nach dem zehnten Auftritt im Allianz-Stadion gegen die Austria sieglos, dabei gab es die vierte Niederlage bei sechs Unentschieden. In der Tabelle kletterte die Austria auf Rang fünf, Rapid fiel einen Zähler dahinter auf Platz sieben zurück.

Die Austrianer starteten mit den rechtzeitig fit gewordenen Andreas Gruber und Marvin Martins perfekt. Nach einem missglückten Abschlag von Nikolaus Hedl kam der Ball schnell wieder zurück und der per Kopf bediente Husković ließ dem Rapid-Goalie keine Chance. Die Hausherren hätten bei ihrer ersten guten Aktion ausgleichen müssen, doch Ferdy Druijf scheiterte alleine stehend vor Christian Früchtl am Austria-Tormann (14.). Das rächte sich prompt, statt 1:1 stand es plötzlich 0:2.

Martin Koscelník spielte den Ball bei einem Klärungsversuch in den Lauf von Fitz und foulte diesen dann auch noch, weshalb Manuel Schüttengruber nichts übrig blieb als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Fitz trat selbst an und verwandelte souverän. Das stärkte das Selbvertrauen der Favoritner noch mehr. Diese agierten deutlich ballsicherer, waren spielerisch das klar bessere Team. Ein Braunöder-Schuss ging drüber (25.), zudem brachte Husković aus ähnlicher Position wie beim ersten Tor diesmal den Ball nicht aufs Gehäuse (41.). Eine Minute später ließ Aleksandar Jukić eine Topchance leichtfertig aus.

Rapid spielerisch limitiert

Bei Rapid war das Spiel nach vorne nur ein Stückwerk und hinten präsentierte sich die Abwehr alles andere als sattelfest. Deshalb reagierte Ferdinand Feldhofer auch zur Pause mit der Hereinnahme von Maximilian Hofmann anstelle von Michael Sollbauer, zudem ersetzte im Mittelfeld Patrick Greil den Serben Aleksa Pejić. Das wirkte sich positiv aus, die Gastgeber waren plötzlich viel präsenter, aggressiver und gaben auch von den Chancen her den Ton an. Früchtl musste bei einem Druijf-Kopfball all sein Können aufbieten (56.). Gleich darauf wurde zuerst ein Zimmermann-Abschluss geblockt, ehe Druijf das Tor verfehlte (57.).

Bei einem Grüll-Volleyschuss war es wieder Früchtl, der glänzend parierte (60.). Die Austrianer waren fast nur noch mit Defensivaufgaben beschäftigt, hätten aber trotzdem beinahe noch einen Treffer nachgelegt, da Jonas Auer beinahe ein Eigentor fabrizierte (64.). Sonst lag nur der Anschlusstreffer in der Luft. Ein gepfiffener Elfmeter nach vermeintlichem Foul von Lucas Galvão an Zimmermann wurde nach Ansicht der TV-Bilder völlig zurecht zurückgenommen (67.). Die Gäste verteidigten in der Folge geschickt, kamen aber in der Schlussphase noch gehörig ins Schwimmen.

Eine Auer-Flanke verlängerte Druijf zu Joker Bajić, der aus spitzem Winkel traf. Trotzdem blieb es dabei, dass die Hütteldorfer nach dem jüngsten 5:0 bei WSG Tirol einen herben Dämpfer einstecken mussten. Es war der erste Sieg eines Teams in einem Derby seit Rapids 3:1 am 1. September 2019 am Verteilerkreis. Für Rapid geht es am Samstag in Ried weiter, die Austria hat am Sonntag im Schlager Salzburg zu Gast, muss aber zuvor noch am Donnerstag im Rückspiel zu Hause gegen Villarreal ran.

apa