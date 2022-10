"Am Ende muss man liefern": VfB zählt Matarazzo an

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Pellegrino Matarazzo steht beim VfB Stuttgart mächtig unter Druck

Die Zukunft von Pellegrino Matarazzo als Trainer von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bleibt vor dem Kellerduell am kommenden Samstag gegen Schlusslicht VfL Bochum fraglich.

"Das Vertrauen und die Rückendeckung ist da", sagte Sportdirektor Sven Mislintat nach dem 0:1 des VfB gegen Tabellenführer Union Berlin, ergänzte aber: "Am Ende muss man auch hier liefern."

Bereits nach dem Spiel am Sonntag hatte Mislintat bei "DAZN" Kritik an den jüngsten Leistungen der Mannschaft geäußert und damit den Druck auf den Trainer erhöht: "In den letzten zwei Spielen haben die Leistungen nicht das widergespiegelt, was wir können", sagte der ehemalige Scout.

Laut dem "kicker" spricht allerdings vieles dafür, dass Matarazzo am kommenden Wochenende gegen den Tabellennachbarn ein Schicksalsspiel erhält. Denn noch erreiche der Coach die Mannschaft und wisse seine Spieler hinter sich, heißt es.

Matarazzo betonte indes, er mache sich "keine Gedanken, was meine Zukunft betrifft, mir ist das Wichtigste, dass diese Mannschaft Erfolg hat". "Ich bin sehr optimistisch, dass die Mannschaft das Spiel gegen Bochum gewinnen kann und wird, unabhängig davon, wer auf der Bank sitzt", so der 44-Jährige weiter.

Der VfB Stuttgart wartet nach neun Saisonspielen mit fünf Unentschieden und vier Niederlagen weiter auf den ersten Sieg. In der Liga belegen die Schwaben derzeit mit nur einem Punkt Vorsprung auf den VfL Bochum den 17. Platz.