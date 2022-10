Beim Elfmeter verletzt: Dybala muss um die WM bangen

IMAGO/Fabio Frustaci

Paulo Dybala verletzte sich beim Siegtor gegen Lecce

Der argentinische Fußball-Star Paulo Dybala vom italienischen Erstligisten AS Rom bangt um seine WM-Teilnahme.

Der Torjäger verletzte sich am Sonntag bei der Ausführung eines Elfmeters beim Serie- A-Spiel gegen US Lecce (2:1) möglicherweise so schwer, dass er die Weltmeisterschaft 2022 in Katar (20. November bis 18. Dezember) verpassen könnte.

Der Argentinier verwandelte in der 48. Minute einen Strafstoß zum 2:1-Endstand für den italienischen Hauptstadt-Klub, doch genau dabei erlitt der Südamerikaner eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Der Nationalspieler wurde sofort ausgewechselt.

Roms Trainer José Mourinho ist pessimistisch und meinte: "Es wird schwierig, dass wir Dybala vor 2023 noch einmal auf dem Feld zu sehen." Der 28-jährige Dybala wechselte im Sommer 2022 ablösefrei von Juventus Turin zur Roma und unterschrieb beim Conference League-Sieger einen Vertrag bis 2025.

In dieser Saison hat Dybala siebenmal bei elf Einsätzen für den Hauptstadtklub getroffen. Dybala bestritt bisher 34 Länderspiele für den zweimaligen Weltmeister Argentinien.