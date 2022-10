Nächste Trainer-Entlassung in der Ligue 1

AFP/SID/FRED TANNEAU

Der Zakarian ist nicht mehr länger Trainer bei Brest

Der französische Fußball-Erstligist Stade Brest hat auf seinen Fehlstart reagiert und Trainer Michel Der Zakarian entlassen. Dies teilte der Klub am Dienstag mit, Brest ist mit sechs Punkten aus zehn Spielen Letzter und hat bislang nur einen Sieg geholt. Wer Nachfolger wird, war zunächst offen.

Der Zakarian (59) ist der zweite Trainer, der in dieser Saison in Frankreichs Eliteklasse seinen Job verliert. Am Sonntag war der frühere Bundesligacoach Peter Bosz bei Olympique Lyon entlassen und durch den ehemaligen französischen Nationaltrainer Laurent Blanc ersetzt worden.