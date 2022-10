Frankfurt überlässt Abwehr-Oldie die Entscheidung

IMAGO/Revierfoto

Markus Krösche wünscht Verlängerung mit Makoto Hasebe

Sportvorstand Markus Krösche kann sich eine Vertragsverlängerung von Abwehrspieler Makoto Hasebe beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt gut vorstellen.

"Wir haben besprochen, dass er entscheidet, ob er noch weiterspielen will oder nicht. Das liegt allein in seiner Hand", sagte Krösche bei "Sky": "Wenn Makoto sagt, er will noch ein Jahr weiterspielen, dann spielt er weiter."

Hasebe verfüge nicht nur über "sehr viel Erfahrung", sondern gehe auch "sehr professionell mit seinem Körper" um, erklärte Krösche: "Für uns als Mannschaft ist er ein wichtiger Stabilisator." Dies stellte der 38-Jährige zuletzt beim 1:1 gegen Tottenham Hotspur in der Champions League unter Beweis, als er den englischen Topstürmer Harry Kane kaum zur Entfaltung kommen ließ.

Das Rückspiel am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) in London werde "eine andere Nummer", sagte Krösche, der weiterhin an das Achtelfinale glaubt: "Wir sind in einer sehr ausgeglichenen Gruppe, in der alles möglich ist. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit einem Sieg in Tottenham einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale zu machen." Frankfurt liegt nach drei Spielen mit vier Zählern auf dem dritten Platz.