Neapel und Brügge erreichen Champions-League-Achtelfinale

IMAGO/Cesare Purini / Insidefoto

Napoli ist eine Runde weiter

Der FC Brügge in der Champions-League-Vorrundengruppe von Bayer Leverkusen und der italienische Top-Klub SSC Neapel haben vorzeitig das Achtelfinale der Königsklasse erreicht.

Brügge genügte in der Gruppe B nach zuvor drei Erfolgen am vierten Spieltag ein 0:0 bei Atlético Madrid, während Napoli in der Gruppe A gegen den niederländischen Rekordchampion Ajax Amsterdam mit 4:2 (2:0) seine weiße Weste erfolgreich verteidigte.

Brügge ist nach der Nullnummer von Madrid trotz Unterzahl in der Schlussphase in der Gruppe B einer der beiden vorderen Plätze sicher. Leverkusen und der portugiesische Ex-Titelgewinner FC Porto treffen am Mittwochabend im Verfolgerduell aufeinander.

Durch Neapel und Brügge stehen schon vier Achtelfinalisten fest. Bereits am vergangenen Dienstag waren der spanische Titelverteidiger Real Madrid und der englische Meister Manchester City in die Runde der besten 16 eingezogen.