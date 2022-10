Huskovic nach Unfall auf Intensivstation

APA/AFP

Huskovic war in einen Verkehrsunfall verwickelt

Austria-Stürmer Muharem Huskovic ist nach einem schweren Verkehrsunfall in die Intensivstation des Landesklinikums Baden eingeliefert worden.

Dies gab der Bundesligist am späten Mittwochabend bekannt. Der 19-Jährige befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Austria in ihrer Mitteilung schrieb. Der Club bat, im Namen des Spielers und seiner Familie die Privatsphäre zu respektieren und keine Spekulationen anzustellen.

Austria Wien bittet im Namen Huskovic' und seiner Familie darum, seine Privatsphäre zu respektieren. pic.twitter.com/EyYHiIeIqb — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 12. Oktober 2022

apa