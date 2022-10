Huskovic-Unfall: Pkw geht in Flammen auf

APA/AFP

Huskovic fehlt im "Rückspiel" gegen Villarreal

Beim schweren Unfall von Austria-Stürmer Muharem Huskovic am Mittwochabend auf der Südostautobahn (A3) bei Pottendorf (Bezirk Baden) ist der Pkw, in dem der Kicker als Beifahrer gesessen war, in Flammen aufgegangen. Laut Polizei war der von einer 21-Jährigen gesteuerte Wagen mit voller Wucht gegen das Heck eines Lkw geprallt. Nach Angaben des Bundesligisten wurde Huskovic in die Intensivstation des Landesklinikums Baden eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Pkw der 21-Jährigen aus Mattersburg kollidierte gegen 20.15 Uhr mit dem Lkw. Das defekte Schwerfahrzeug war mittels Stange von einem weiteren Laster auf der ersten Spur der A3 mit einer Geschwindigkeit von etwa 45 bis 50 km/h abgeschleppt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung.

Durch die Wucht des Aufpralls ging das Auto "sofort in Flammen auf", hieß es. Nachkommende Verkehrsteilnehmer retteten die beiden Schwerverletzten aus dem brennenden Kfz und brachten das Feuer unter Kontrolle. Während Huskovic ins Landesklinikum Baden gebracht wurde, wurde die Lenkerin in das Krankenhaus Eisenstadt transportiert. Ein Hund, der sich ebenfalls im Wagen befunden hatte, verendete.

Muharem Huskovic wurde am Mittwochabend in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und befindet sich auf der Intensivstation. Der 19-Jährige schwebt nicht in Lebensgefahr.



Austria Wien bittet im Namen Huskovic' und seiner Familie darum, seine Privatsphäre zu respektieren. pic.twitter.com/EyYHiIeIqb — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 12. Oktober 2022

Die Richtungsfahrbahn Wien der A3 war im Unfallbereich für rund eine Stunde gesperrt. Ein mehrere Kilometer langer Rückstau bildete sich. Der Club bat bereits am Mittwochabend, im Namen des Spielers und seiner Familie die Privatsphäre zu respektieren und keine Spekulationen anzustellen.

apa