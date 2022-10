Mainz-Coach Svensson schweigt zu Leitsch

IMAGO/Martin Hoffmann

Mainz-Trainer Bo Svensson wollte sich nicht zum erkrankten Maxim Leitsch äußern

Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat weitergehende Auskünfte zum Gesundheitszustand von Innenverteidiger Maxim Leitsch verweigert.

"In der Pressemitteilung waren die Infos drin. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", sagte der Däne am Donnerstag vor dem Punktspiel am Samstag bei Aufsteiger Werder Bremen (15:30 Uhr/Sky).

Die Rheinhessen hatten am Mittwoch mitgeteilt, dass der 24 Jahre alte Leitsch an einem "körperlichen und mentalen Erschöpfungszustand" leidet und daher "bis auf Weiteres" nicht in den Spielen zur Verfügung stehen wird.

Die Erschöpfung sei "möglicherweise Folge einer überstandenen Infektion". Der im Sommer vom Ligakonkurrenten VfL Bochum verpflichtete Leitsch werde sich weiteren medizinischen Untersuchungen und Tests unterziehen.

Neben Leitsch muss Svensson in Bremen auf Kapitän Silvan Widmer verzichten. Der Schweizer laboriert an einem Muskelfaserriss. Für Widmer wird Torhüter Robin Zentner als Spielführer auflaufen.