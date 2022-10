Gikiewicz fällt weiter aus, soll aber bleiben

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Der zurzeit verletzte Rafael Gikiewicz soll beim FC Augsburg bleiben

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss auch im Spiel beim 1. FC Köln am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) auf Stammtorwart Rafal Gikiewicz verzichten, zudem ist der Einsatz von Angreifer Mergim Berisha fraglich. Das verkündete Trainer Enrico Maaßen am Freitag.

Gikiewicz hatte bereits beim 1:1 im jüngsten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wegen eines Pferdekusses gefehlt. Berisha sei wie Arne Maier "angeschlagen" und habe am Freitag nicht trainieren können, sein Einsatz sei aber "noch nicht ganz ausgeschlossen", sagte Maaßen.

Weil der Coach zudem seine gesperrte Stamm-Innenverteidigung mit Jeffrey Gouweleeuw und Maximilian Bauer ersetzen muss, erwägt er, auf eine Dreierkette umzustellen. Diese würden Robert Gumny, Frederik Winther und Iago bilden, sagte er. Alternativ würden Gumny und Winther im Zentrum einer Viererreihe verteidigen.

FCA-Coach Enrico Maaßen über Rafael Gikiewicz: "Er wird im nächsten Jahr hier sein"

"Wir wissen, was das für ein Hexenkessel wird und brauchen eine Top-Leistung", sagte Maaßen. Seine Mannschaft aber sei "im Flow, das kann auch den ein oder anderen Neuen tragen, der in die Startelf kommt".

Zur Aussage von Gikiewicz bei "Sky", er wolle schnellstmöglich Klarheit über seine Zukunft, meinte Maaßen: "Wir haben bei Rafa die Option (zur Vertragsverlängerung über 2023 hinaus, d.Red.), er wird im nächsten Jahr hier sein und darüber sind wir sehr froh."

Wenn ein Keeper so herausragende Leistungen bringe wie der 34-Jährige, "dann will man ihn ganz, ganz lange in seinem Tor behalten".