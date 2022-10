Sturm setzt sich gegen den WAC durch

APA/ERWIN SCHERIAU

Sturm Graz durfte erneut über drei Punkte jubeln

Ein Dreifachschlag nach der Pause hat Sturm Graz einen 3:2-Heimsieg über den WAC beschert. Drei Tage nach dem gelungenen Europacup-Auftritt in Rom bestanden die Steirer auch den Charaktertest nach 0:1-Rückstand und bestreiten das Cup-Duell mit dem Stadtrivalen GAK am Mittwoch in einer Hochphase. Beim 100. Pflichtspiel von Christian Ilzer als Sturm-Trainer stoppte der zumindest Kurzzeit-Tabellenführer zudem eine Unserie von zuletzt sieben verlorenen Heim-Duellen mit dem WAC.

>> Spielbericht: Sturm Graz gegen Wolfsberger AC

Dabei schien nach der ersten Hälfte eine Prolongierung der bemerkenswerte Serie denkbar: Tai Baribo hatte den WAC nicht unverdient in Führung gebracht (25.). Doch Sturm drehte die Partie durch Otar Kiteishvili (48.), Alexandar Borkovic (51.) und Albian Ajeti (54.) und gewann auch sein fünftes von sechs Ligaspielen im Anschluss an europäische Aufgaben. Der Anschlusstreffer durch Thorsten Röcher fiel aus WAC-Sicht zu spät (90.). Die Kärntner verloren nach dem 1:2 in Ried erneut und liegen punktegleich mit Rapid und der WSG Tirol auf Platz sechs.

Höjlund offiziell verabschiedet

Um seine Truppe gut durch die englischen Wochen zu bringen, setzte Sturm-Coach Christian Ilzer auf Rotation. Sechs Neue im Vergleich zum 2:2 bei Lazio Rom standen in der Startelf. Die Vielspieler Stefan Hierländer, Gregory Wüthrich und Jon Gorenc-Stankovic erachtete der Trainer erneut als unverzichtbar.

WAC-Coach Robin Dutt stellte sein Team trotz der Ried-Niederlage zuletzt nur gezwungenermaßen auf einer Position um: Michael Novak ersetzte den verletzten Adis Jasic auf der rechten Flanke. Novak musste allerdings nach sechs Minuten ins Abwehrzentrum rücken, weil Simon Piesinger nach einem unglücklichen Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Dominik Baumgartner verletzt vom Feld musste.

Einer wurde von den Sturm-Fans schon vor dem Spiel gefeiert: Rekord-Verkauf Rasmus Höjlund, nunmehr bei Atalanta in Bergamo unter Vertrag, wurde vor 10.825 Zuschauern verabschiedet. Der Jungstar sah dann zunächst dichte Abwehrreihen, wenig Abschlüsse und eine Fehlerkette seiner Ex-Kollegen, die den WAC in Führung brachte: Baribo nahm die verunglückte Klärungstat von Jusuf Gazibegovic dankend für sein sechstes Saisontor an. Beim Schuss des Stürmers aus kurzer Distanz war Jörg Siebenhandl ohne Abwehrchance (25.).

Anschlusstreffer bringt keine Spannung mehr

Die giftig und kompakt auftretenden Kärntner ließen danach mit Ausnahme einer Großchance von Tomi Horvat (27.) kaum etwas zu - und hätten ihre Führung beinahe vor der Pause ausgebaut: Siebenhandl aber rettete mit dem Kopf gegen Maurice Malone nach einem Bock von Borkovic (38.).

Sieben Minuten nach der Pause reichten Sturm, um auf 3:1 zu stellen. Zunächst staubte der eingewechselte Kiteishvili nach Eckball und Kopfball-Vorlage von Gregory Wüthrich ab (48.). Dann köpfelte Borkovic eine Flanke von William Böving via Innenstange ins Tor (51.) und jubelte als bereits 16.(!) Sturm-Akteur in dieser Saison über einen Treffer. Und wiederum nur kurz darauf erwischte Ajeti die flache Hereingabe von David Schnegg gerade noch mit der Fußspitze (54.).

Der WAC wankte, verstand es aber zumindest, ein Debakel zu verhindern. Von einer Aufholjagd gegen entfesselte, aber in der Folge ineffiziente Grazer war das Dutt-Team im weiteren Verlauf aber weit entfernt. Dass Ivan Ljubic dem eingewechselten Röcher per Fehlpass noch ein Geschenk servierte, fiel nicht ins Gewicht. Der WAC bezog die zweite Auswärtsniederlage nach jener gegen Salzburg. Ihr Cup-Achtelfinale bestreiten die Wolfsberger am Mittwoch bei Zweitligist Blau-Weiß Linz.

