Nagelsmann nach Kantersieg "stolz" - Lob für Choupo-Moting

Julian Nagelsmann konnte mit dem FC Bayern einen deutlichen Sieg feiern

Mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen den SC Freiburg hat der FC Bayern am Sonntag ein Achtungszeichen an die Konkurrenz im Kampf um die deutsche Meisterschaft gesendet. Trainer Julian Nagelsmann war nach dem Spiel voll des Lobes für seine spielfreudige Mannschaft. Freiburg-Coach Christian Streich will das Spiel schnell abhaken. Die Stimmen zum Spiel:

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München)

... zu seiner Rotation: "Die Jungs haben alle ein super Spiel gemacht. Von der ersten Minute an konzentriert. Choupo-Moting hat es sehr gut gemacht, ist ein guter Zielspieler vorne. Ich bin stolz auf die Mannschaft, da sie ein gutes Spiel gemacht und auch in der Höhe verdient gewonnen hat."

... zur Frage, ob manche Spieler um die Startelf kämpfen: "Es machen alle. Das ist das Ziel, das haben wir vor der Saison gesagt. Choupo-Moting war letzte Saison lange weg, hat aus verschiedensten Gründen viele Spiele verpasst. Jetzt hat er sich gut ran gekämpft, hat eine gute Phase im Training gehabt. Er ist ein Zielspieler, der medial oft vermisst wird. Wir sind froh, dass wir ihn haben."

... zur Frage, ob Thomas Müller und Manuel Neuer im Pokal wieder einsatzbereit seien: "Eine Chance gibt es, es ist nicht ausgeschlossen. Ich habe nicht fest im Kopf geplant, ich schaue von Tag zu Tag. Bei Thomas sehe ich derzeit eine realistischere Chance als bei Manu. Bei Manu ist es ein Thema, wie eingeschränkt er ohne Schmerzmittel ist. Ich will nicht, dass er unter Schmerzmitteln spielt, da es sonst noch schlechter wird. Wir haben auch mit Manu noch viel vor. Daher muss man gucken, wie schnell die Schulter verheilt."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg)

... zur Frage, wie sehr die Niederlage schmerzt: "Nicht so sehr. Wir hatten keine Chance, da die Bayern gedanklich schneller auf dem Platz waren. Wir haben das Pressing nicht hingekriegt und waren wahnsinnig brav. Wir hätten schon mal in den Zweikampf gehen können, haben das allerdings nicht gemacht. Von der Energie waren wir nicht in der Lage, den Bayern Paroli zu bieten. Daher haben wir mit 0:5 verloren."

... zur Frage, worüber er nach dem Spiel reden werde: "Über nicht viel. Wir fahren nach Hause, am Mittwoch spielen wir wieder um 18 Uhr und am Samstag geht es mit der Bundesliga weiter. Das ist so. Es ist schön, dass wir spielen können. Wir wollen das vergessen machen. Wir waren nicht gut genug und das wissen alle. Die Spieler waren nicht gut genug, ich war nicht gut genug. Wir haben probiert, draufzugehen - das war wahrscheinlich falsch."

Nicolas Höfler (SC Freiburg)

... zum Spiel: "Wir haben nicht das geschafft, was uns die gesamte Saison über stark gemacht hat: Energie auf den Platz bringen und kompakt gegen den Ball zu arbeiten. Es war ein gebrauchter Tag für uns. Unterm Strich haben wir auch in der Höhe verdient verloren."

... zum Gegner: "Bayern war voll da und so motiviert, als würden sie in ein absolutes Topspiel gehen. Das war es tabellarisch auch. Sie waren kompakt und agil gegen den Ball. Dass sie mit Ball enorme Qualitäten haben, weiß jeder. Wir haben es nicht geschafft, das zu unterbinden."

... zur hohen Belastung: "Das spielt auch eine kleine Rolle. Bayern hatte auch eine englische Woche, wir haben ein Tag weniger Regeneration gehabt. Wir können verschiedene Gründe suchen - wir müssen es aufarbeiten und im nächsten Spiel unser Spiel wieder auf den Platz bringen."

... zur sportlichen Lage: "International sind wir bis jetzt sehr souverän. Wir haben viermal gewonnen und es ist ein Entwicklungsschritt. Den hätte ich gegen Bayern auch gerne gesehen, allerdings haben wir das nicht geschafft. Vielleicht im nächsten Spiel gegen die Bayern."

Eric Maxim Choupo-Moting (Torschütze FC Bayern München)

... zu seinem Einsatz: "Ich bin happy, dass ich gespielt habe und wir alle zusammen so ein Spiel abgeliefert haben. Von der ersten bis zur letzten Sekunde haben wir gezeigt, wer Herr im Haus ist. Es hat sehr viel Spaß gemacht."

... zum Spiel: "Sehr schöne Tore dabei gewesen. Ich persönlich freue mich über mein Tor, meine Vorlage und die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Daran müssen wir anknüpfen."

... zur Frage, ob seine Leistung eine Bewerbung gewesen sei: "Was heißt Bewerbung? Ich versuche jeden Tag im Training Gas zu geben. Das sehen die Jungs. Wir haben eine gute Mannschaft mit viel Qualität. Das medial viel geredet wird, ist okay, das gehört dazu. Jeder hat seine Meinung und darf die auch äußern. Ich weiß, was ich kann, und ich kann der Mannschaft helfen. Julian weiß, dass ich das so sehe. Umso schöner, dass es so geklappt hat. Ich will weiter viel spielen und mit der Mannschaft Erfolg haben."

Christian Günter (Kapitän SC Freiburg)

... zu den Faktoren für die Niederlage: "Die Geschwindigkeit, die Bayern über das Zentrum immer wieder hat. Es ist wahnsinnig schwer, das zu verteidigen. Wir haben es nicht geschafft, gut genug zu verteidigen. Insgesamt war Bayern die bessere Mannschaft, das müssen wir anerkennen. Dennoch hat jeder versucht, alles reinzuwerfen. Der Mannschaft kann man keinen Vorwurf machen. Das Ergebnis ist einen Tick zu hoch, das nervt auch uns. Mund abputzen und am Mittwoch weiterkommen. Dann ist die Welt wieder in Ordnung."

... zur englischen Woche: "Bis jetzt waren wir sehr gut in den Spielen, haben es immer wieder gut auf den Platz gebracht. Bisher können wir mit der Saison zufrieden sein. Der Weg muss weitergehen, wir haben Qualität in der Mannschaft. Es lief in dem Spiel nicht so, aber in den kommenden Spielen haben wir den Anspruch, wieder zu punkten."

Serge Gnabry (Torschütze FC Bayern München)

... zum Spiel: "Es hat sehr gutgetan, von der ganzen Mannschaft ein so gutes Spiel abzuliefern. Ein Zeichen von uns, nach einigen so unnötig schweren Wochen. Da wollen wir jetzt weitermachen."

... zur Leistung von Eric Maxim Choupo-Moting: "Ich sage ihm schon zum dritten Mal, dass er der weltbeste Sohlenspieler ist. Er kann den Ball unheimlich gut festmachen, ob mit der Sohle oder dem One Touch. Er hat ein super Spiel gemacht."

... zu den Zielen bis zur Winterpause: "Jedes unserer Spiele gewinnen. Dadurch, dass wir ein paar unnötige Punkte abgegeben haben, wissen wir klar, dass der Druck da ist. Wir müssen die Spiele gewinnen und bis zur WM-Pause wollen wir alle Punkte mitnehmen."