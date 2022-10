PSG-Star Mbappé dementiert Abschiedswunsch

unknown

Abschied im Januar? PSG-Star Kylian Mbappé dementiert die Gerüchte

Stürmerstar Kylian Mbappé vom französischen Fußball-Topklub Paris St. Germain hat seine angeblichen Wechselabsichten dementiert.

"Ich habe nie darum gebeten, im Januar zu gehen", sagte der Weltmeister am Sonntag nach dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel der Ligue 1 gegen Olympique Marseille. Er sei "sehr glücklich" in Paris, so Mbappé.

Der 23-Jährige betonte, dass er "weder direkt noch indirekt" an den Gerüchten über seine Zukunft beteiligt gewesen sei, die unter der Woche vor dem 1:1 im Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon aufgetaucht waren.

Ist das Verhältnis zwischen Kylian Mbappé und PSG zerrüttet?

So hatten Medien berichtet, dass das Verhältnis zwischen Mbappé und der Klubführung zerrüttet sei und der Angreifer Paris bereits im Winter verlassen wolle. PSG hatte dies am Dienstag dementiert.

Erst im Mai hatte Mbappé seinen Vertrag beim französischen Meister langfristig bis 2025 verlängert.

Der Deal bringt ihm laut "Forbes" inklusive Boni rund 110 Millionen US-Dollar pro Jahr ein - dazu kommen weitere 18 Millionen durch Werbeeinnahmen.