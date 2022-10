Großer Andrang auf Wolfsburg gegen Bayern

FIRO/FIRO/SID/

Für das Spitzenspiel wurden schon 14.700 Karten verkauft

Für das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und Bayern München sind bereits 14.700 Karten verkauft worden.

"Ich finde das richtig klasse zum jetzigen Zeitpunkt", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter in Wolfsburg, am Montag. Er könne sich vorstellen, dass viele Zuschauer die Chance nutzen wollten, "sich zwölf bis 15 deutsche Nationalspielerinnen anzugucken. Das ist eine Folge der EM."

In dieser Woche solle die Werbung für die Partie zwischen dem Meister und dem Zweiten der Vorsaison noch einmal verstärkt werden.

Das Spiel am Sonntag (14:00 Uhr/BR und MagentaSport) findet in der Volkswagen Arena in Wolfsburg statt, wo gewöhnlich die Männer des VfL ihre Heimspiele austragen.

Laut Kellermann könnten auch in der am Mittwoch startenden Champions League ab dem Viertelfinale solche Highlightspiele im großen Stadion stattfinden. Für die drei Partien in der Gruppenphase sei dies für den VfL aber noch kein Thema.