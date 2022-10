Wimmer-Status beim VfB Stuttgart unverändert

Der VfB Stuttgart will im schweren Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund seinen Aufwärtstrend fortsetzen - und Interimstrainer Michael Wimmer weitere Pluspunkte für eine "Festanstellung" sammeln. Sollten die Schwaben auch das dritte Spiel unter Wimmer gewinnen, gebe es laut Bild bereits den "klaren Plan", dass der 42-Jährige mindestens bis zur Winterpause Chef bei den Schwaben bleibt.

Wimmer hielt sich dahingehend auch am Freitag bedeckt. "Es gibt eine ganz klare Absprache. Ich helfe so lange aus, bis der neue Cheftrainer da ist. Wir legen den vollen Fokus auf Dortmund. Wie es danach weitergeht, wird mir Sven Mislintat dann sagen", betonte er vor der Partie am Samstag (15:30 Uhr/Sky) beim BVB.

VfB-Sportdirektor Mislintat hatte nach dem 6:0 im Pokal gegen Bielefeld angedeutet, dass der bisherige Assistent noch länger in der Chefrolle bleiben könnte. Wimmers Erfolge würden es für ihn "sehr einfach machen, mit der Situation umzugehen. Zumal ja auch die Winterpause nicht weit entfernt ist", sagte Mislintat. Auch eine dauerhafte Lösung mit Wimmer hatte er nicht mehr ganz ausschließen wollen. Als aussichtsreichere Kandidaten gelten aber weiterhin Jess Thorup (vereinslos) und Alfred Schreuder (Ajax Amsterdam).

Doch erst einmal ging der Blick Richtung Dortmund. Man wolle "im Flow bleiben", betonte Mislintat vor dem Duell mit seinem Ex-Klub. "Wir wollen die Euphorie mitnehmen, mutig und offensiv auftreten. 90 Minuten verteidigen, das ist nicht unser Ansatz", ergänzte Wimmer.

Unter seiner Verantwortung hatte der VfB gegen Bochum (4:1) und Bielefeld zehn Tore erzielt - so viele wie unter Vorgänger Pellegrino Matarazzo in den zehn Spielen zuvor.

Fehlen wird Pascal Stenzel wegen eines grippalen Infekts. Dafür wird der angeschlagene Ex-Dortmunder Dan-Axel Zagadou wohl wieder zur Verfügung stehen. Auch Konstantinos Mavropanos und Naouirou Ahamada, die gegen die Arminia geschont wurden, sind einsatzbereit.