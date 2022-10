RB Leipzig ohne Duo beim FC Augsburg

IMAGO/Christian Schroedter

Timo Werner (r.) fehlt RB Leipzig

Trainer Marco Rose vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig muss beim Auswärtsspiel beim FC Augsburg weiter auf Nationalstürmer Timo Werner und nun auch Außenverteidiger Marcel Halstenberg verzichten.

Wie Rose vor der Partie am Samstag (15:30 Uhr/Sky) mitteilte, fehlen beide wegen Infekten. Fraglich ist zudem, ob Dani Olmo (Aufbautraining), Christopher Nkunku (Handgelenks-OP) und Amadou Haidara (Muskelprobleme) im Kader dabei sein können.

Olmo hatte zuletzt nach einer Teilruptur des linken Innenbandes erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Auch Nkunku und Haidara, so Rose, würden am Freitag das Abschlusstraining bestreiten, bevor eine finale Entscheidung getroffen werde. In Bezug auf Starspieler Nkunku zeigte sich der Coach für die kommenden Spiele optimistisch.

"Die Information von Cristo und den Ärzten ist, dass da nichts mehr verwackeln kann", so Rose, der ergänzte, dass der Franzose "ein paar Wochen mit einer Schiene spielen" müsse.