Kroos-Verlängerung bei Real? Ancelotti äußert sich

AFP/SID/JAVIER SORIANO

Kroos-Verlängerung: Ancelotti zuversichtlich

Trainer Carlo Ancelotti von Real Madrid glaubt an eine Vertragsverlängerung von Toni Kroos beim Champions-League-Sieger.

"Ich denke, er wird bleiben, weil er sehr zufrieden ist", sagte Ancelotti am Freitag über den 32-Jährigen, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Kroos hatte seine Zukunft zuletzt offen gelassen.

"Ich habe mit ihm gesprochen, er ist da sehr entspannt und wird nach der WM im Januar oder Februar darüber nachdenken", sagte Ancelotti über Kroos' Zukunftsplanung. Kroos wechselte nach dem WM-Triumph 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft von Bayern München zu Real. Er gewann mit den Königlichen vier Mal die Champions League, wurde drei Mal spanischer Meister und 2018 deutscher Fußballer des Jahres.

In der vergangenen Saison habe Kroos zunächst Probleme gehabt, berichtete Ancelotti, in der zweiten Halbserie aber groß aufgespielt. Das setze sich aktuell fort. Der Mittelfeldspieler, bis zu seinem Rücktritt nach der EM 2021 106-mal für die DFB-Auswahl aktiv (17 Tore), kam in 13 der 15 Saisonspiele von Madrid zum Einsatz und stand fast 1000 Minuten auf dem Platz.