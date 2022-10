Wirtz absolviert Teile des Mannschaftstrainings

FIRO/FIRO/SID/Max Ellerbrake

Wirtz zurück im Bayer Mannschaftstraining

Nationalspieler Florian Wirtz hat erstmals seit seinem im März erlittenen Kreuzbandriss wieder Teile des Mannschaftstraining beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen absolviert.

Dies teilte der Klub am Montag mit und postete ein Foto, das den 19-Jährigen bei einer Übung mit dem Ball zeigt. Wirtz hatte sich die Verletzung vor knapp siebeneinhalb Monaten im Derby gegen den 1. FC Köln (0:1) zugezogen.

🙌 Gute Neuigkeiten vom Platz: Florian #Wirtz hat heute erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. #Werkself pic.twitter.com/jM6lyoZ2tl — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 24. Oktober 2022

Wann Wirtz wieder am Spielbetrieb teilnehmen kann, ist offen. Der Offensivspieler fehlt Leverkusen sehr, er war bis zu seiner schweren Verletzung eine prägende Figur im Spiel der Werkself und zudem Hoffnungsträger sowie sicherer Kandidat für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember).

Zuletzt hatte Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), Wirtz jedoch noch leichte Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme gemacht.

"Am Ende hängt es an den Trainern, was sie ihm zutrauen", sagte er bei einem Termin in der vergangenen Woche: "Bei 26 Spielern gibt es viele Gedanken. Vielleicht macht es auch Sinn, einen Spieler mitzunehmen, der die Spielpraxis nicht hat, aber dann so ein Turnier mitkriegen würde."