Schießt Choupo-Moting Lewandowski aus der Champions League?

Robert Lewandowski muss sich vor dem Heimspiel des FC Barcelona gegen seinen Ex-Klub FC Bayern München am Mittwochabend auf das Ende seiner Champions-League-Saison einstellen. Sein früherer Backup Eric Maxim Choupo-Moting spielt derzeit groß auf.

Der FC Bayern will zu "gegebener Zeit" über eine Vertragsverlängerung von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting reden. Der 33 Jahre alte Angreifer geht das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona und Weltfußballer Robert Lewandowski am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) in Topform an.

"Er hat sich wirklich sehr gut zurückgemeldet nach verschiedenen Ausfällen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Es freut mich sehr, weil das ein Spieler ist, der mit seinem Charakter sehr gut in unsere Mannschaft passt", sagte Salihamidzic dem TV-Sender Bild.

Seit Kameruns Nationalspieler im Münchner Sturmzentrum eingesetzt wird, ist die Neuner-Diskussion beim Team von Trainer Julian Nagelsmann verstummt.

Besonders pikant ist vor dem Wiedersehen mit Lewandowski, dass der langjährige Backup Choupo-Moting den Weltfußballer endgültig aus der Königsklasse schießen könnte.

Choupo-Moting könnte Lewandowski aus der Champions League schießen

Im Normalfall hat Barcelona zum Anpfiff des Bayern-Spiels aber bereits keine Chancen mehr auf ein Weiterkommen, weil Inter Mailand schon zuvor in Pilsen nach den Bayern das Achtelfinal-Ticket lösen könnte.

"Für Lewa ist noch nicht alles vorbei", sagte Salihamidzic und sieht noch eine Restchance für die Katalanen. "Aber ich konzentriere mich eher auf den FC Bayern, als dass ich schaue, was mit dem FC Barcelona ist."

Der Münchner Sportvorstand lässt sich in der Zukunftsfrage des bei Vertragsende dann 34-Jährigen Zeit. "Wir freuen uns natürlich, dass er so in Form ist. Lassen wir den Choupo spielen und dann zu gegebener Zeit werden wir darüber reden", sagte Salihamidzic.

Choupo-Moting war im Oktober 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain zu den Münchnern gekommen. Nachdem er bis zum Abgang von Lewandowski nach Barcelona in diesem Sommer als dessen Backup vorgesehen war, nutzte Choupo-Moting zuletzt seine Bewährungschancen.

In den vergangenen drei Bayern-Spielen erzielte der Stürmer vier Tore. Jetzt möchte er auch im Duell mit Lewandowski überzeugen.