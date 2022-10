Havertz zaubert Chelsea ins Achtelfinale, BVB muss zittern

IMAGO/GEPA pictures/ Mathias Mandl

Kai Havertz erzielte das Siegtor für den FC Chelsea

Der FC Sevilla lässt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der Champions-League-Vorrundengruppe G weiter um den Einzug ins Achtelfinale bangen. Durch den 3:0 (0:0)-Erfolg der Spanier gegen den FC Kopenhagen kann der BVB die Runde der besten 16 am Mittwochabend vorzeitig nur mit mindestens einem Remis gegen Spitzenreiter Manchester City erreichen.

Dortmund hätte bei einem Remis zwischen Sevilla und Kopenhagen schon vor seinem vorletzten Gruppenspiel einen der zwei vorderen Tabellenplätze sicher gehabt. Nun müssen die Westfalen womöglich sogar bis zu ihrem abschließenden letzten Vorrundenspiel am 2. November (Mittwoch) in Kopenhagen um den Einzug ins Achtelfinale zittern.

Unterdessen buchte der frühere Titelgewinner FC Chelsea als sechstes Team vorzeitig einen Platz im Achtelfinale. Die Blues siegten in der Gruppe E beim österreichischen Champion Red Bull Salzburg durch ein Tor von Nationalspieler Kai Havertz 2:1 (1:0) und haben damit bereits mindestens den zweiten Platz sicher.

Vor den Briten hatten sich bereits nach vier Runden die Favoritenteams von Titelverteidiger Real Madrid und Englands Meister Manchester City sowie der deutsche Rekordchampion Bayern München, der belgische Vertreter FC Brügge und der italienische Ex-Meister SSC Neapel für die Runde der besten 16 qualifiziert.

Sevilla tut sich lange schwer

In Sevilla mühten sich die Gastgeber im Spiel um den Erhalt ihrer Achtelfinalchancen lange vergeblich um den notwendigen Sieg. Nach der Führung des Dortmunder Rivalen durch Youssef En-Nesyri (61.) beseitigten in der Schlussphase Isco (88.) und Gonzalo Montiel (90.+2) alle Zweifel am benötigten Erfolg, bevor die Dänen sogar noch durch eine Rote Karte gegen Davit Choscholawa (90.+5) dezimiert wurden.

Havertz brachte Chelsea 19 Minuten nach dem Seitenwechsel auf Erfolgskurs. Für den ehemaligen Leverkusener bedeutete der Treffer sein erstes Saisontor in der europäischen Königsklasse. Nach der ersten Führung der Engländer durch Mateo Kovacic (23.) hatte Chikwubuike Adamu (49.) für den vorübergehenden Ausgleich der Platzherren gesorgt.