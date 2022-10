Xavi hat nur "geringe Hoffnung" vor Bayern-Spiel

IMAGO/Marcio Machado

Xavi und der FC Barcelona haben nur noch eine Minimalchance in der Champions League

Trainer Xavi vom FC Barcelona sieht vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München nur noch eine Mini-Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

"Es gibt nur noch eine geringe Hoffnung. Wir haben unser Schicksal nicht mehr in unseren Händen", sagte Xavi vor dem Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Sollte Gruppenrivale Inter Mailand das frühere Spiel (18:45 Uhr) gegen Außenseiter Viktoria Pilsen gewinnen, wäre Barcas Abstieg in die zweitklassige Europa League sogar schon vor der Bayern-Partie klar.

Die Begegnung gegen die Bayern werde aber so oder so "sehr kompliziert", sagte Xavi: "Wir müssen beweisen, dass wir gegen diese Art von Teams bestehen können, egal was in Mailand passiert."

Das Hinspiel in München hatte das Team um Torjäger Robert Lewandowski mit 0:2 verloren. "Wir müssen dem in München festgelegten Plan folgen, wir müssen so spielen wie dort. Das Ergebnis war nicht gut, aber der Plan war gut", sagte Xavi.