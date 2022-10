Salzburgs Szenarien für ein Europacup-Fortkommen

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Die Chancen für Matthias Jaissle und sein Team international zu überwintern stehen gut

Vom Achtelfinale der Champions League bis zum Europacup-Ausscheiden ist für Österreichs Meister Salzburg vor dem letzten Gruppenspiel am kommenden Mittwoch bei der AC Milan alles denkbar. Die möglichen Szenarien sind überschaubar, im besten Fall schießen sich die "Bullen" mit einem Sieg in Italien wie im Vorjahr in die K.o.-Phase der Königsklasse.

Vor der letzten Runde liegen die Salzburger in Gruppe E mit sechs Punkten hinter dem bereits fix als Poolsieger feststehendem Chelsea (10) sowie Milan (7) bzw. vor Dinamo Zagreb (4) auf Platz drei. Die beiden Topteams erreichen das Achtelfinale, der Dritte steigt ins Play-off um die Achtelfinal-Teilnahme in der Europa League um. Der Gruppenletzte verabschiedet sich aus dem Europacup.

Für Salzburg ist jede Platzierung möglich, ein Ausscheiden aber eher unwahrscheinlich. Selbst bei einer Niederlage in Mailand wäre dafür ein gleichzeitiger Sieg von Schlusslicht Zagreb bei Chelsea vonnöten. Zumindest Platz drei scheint Österreichs Serienmeister kaum zu nehmen: Ein Remis bringt diesen fix, selbst eine Niederlage könnte reichen, sollte Zagreb bei Chelsea nicht gewinnen.

Die Szenarien für Salzburgs Europacup-Fortkommen am kommenden Mittwoch:

- mit einem Sieg als Gruppenzweiter ins Achtelfinale der Champions League

- mit einem Remis als Gruppendritter in die Zwischenrunde der Europa League (Play-off um den Achtelfinal-Einzug)

- mit einer Niederlage bei gleichzeitigem Punktverlust von Zagreb bei Chelsea in die Zwischenrunde der Europa League

Das Szenario, in dem Salzburg als Gruppenletzter aus dem Europacup ausscheiden würde:

- mit einer Niederlage und gleichzeitigem Auswärtssieg von Zagreb bei Chelsea.

apa