Arsenal verdrängt ManCity - United jubelt

IMAGO/John Walton

Der FC Arsenal ist Tabellenführer der Premier League

Der FC Arsenal hat sich mit dem sechsten Sieg im sechsten Heimspiel wieder an die Tabellenspitze der englischen Premier League gesetzt.

Gegen Schlusslicht Nottingham Forest gewannen die Gunners 5:0 (1:0) und verdrängten Manchester City wieder vom ersten Platz. Der Meister hatte am Samstag mit einem 1:0 bei Leicester City vorübergehend die Spitze übernommen. Nun liegt Arsenal wieder zwei Punkte vorne.

Manchester United, das Arsenal die bislang einzige Niederlage zugefügt hat, verbesserte sich unterdessen auf den fünften Platz. Mit Cristiano Ronaldo in der Startelf bezwang der Rekordmeister West Ham United 1:0 (1:0). Marcus Rashford (38.) entschied die Partie mit seinem insgesamt 100. Treffer für ManUnited. Bei West Ham spielte Nationalspieler Thilo Kehrer durch.

Für Arsenal waren Gabriel Martinelli (5.), Reiss Nelson (49., 53.) mit einem Doppelpack in nur vier Minuten, Thomas Partey (57.) und Martin Ödegaard (78.) erfolgreich. Es war der bislang höchste Saisonsieg für die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta. Nottingham, das in der Vorwoche Jürgen Klopps FC Liverpool mit 1:0 düpiert hatte, bleibt mit neun Punkten Letzter.

Am Samstag hatten Klopps Reds und auch der FC Chelsea Niederlagen kassiert. Liverpool verlor zu Hause gegen das vom früheren Leipziger Coach Jesse Marsch trainierte Leeds United 1:2 (1:1), Chelsea unterlag Brighton and Hove Albion 1:4 (0:3). Für Chelseas Teammanager Graham Potter war es eine bittere Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, Nationalspieler Kai Havertz (48.) traf für die Blues per Kopf.