APA/ERWIN SCHERIAU

Punktet Sturm in Dänemark, ist rechnen obsolet

Vom Achtelfinale der Europa League bis zum Europacup-Ausscheiden ist für Vizemeister Sturm Graz vor dem letzten Gruppenspiel am Donnerstag beim FC Midtjylland alles möglich. Im besten Fall schießen sich die Grazer mit einem Sieg in Dänemark erstmals seit dem sensationellen Weiterkommen in der Champions League 2000/2001 in ein europäisches Frühjahr. Ein Remis würde zumindest den Aufstieg als Gruppenzweiter und ein Rendezvous mit einem Champions-League-Dritten bedeuten.

Vor der letzten Runde liegt Sturm in der Gruppe F mit acht Punkten gleichauf mit Leader Lazio Rom auf Platz zwei. Auch für Feyenoord und Midtjylland (beide 5) ist vor dem Gruppen-Finale ein Weiterkommen möglich. Der Gruppensieger zieht direkt ins Achtelfinale ein, der Zweite trifft in der Zwischenrunde auf einen Gruppendritten der Champions League. Der Dritte steigt ins sogenannte "Play-out" der Conference League gegen einen Gruppenzweiten des dritten Europacup-Bewerbs um. Für den Vierten - auch dieser Platz könnte Sturm bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Heimsieg von Feyenoord gegen Lazio noch blühen - ist die Europacup-Saison beendet.

Die Szenarien für Sturms Europacup-Fortkommen am Donnerstag:

- mit einem Sieg als Gruppenerster ins Achtelfinale der Europa League, wenn Lazio nicht bei Feyenoord gewinnt

- mit einem Sieg als Gruppenzweiter in die Zwischenrunde der Europa League (Play-off um den Achtelfinal-Einzug gegen einen CL-Dritten), wenn Lazio bei Feyenoord gewinnt

- mit einem Remis als Gruppenerster, wenn Feyenoord gegen Lazio gewinnt

- mit einem Remis als Gruppenzweiter, wenn Lazio bei Feyenoord punktet

- mit einer Niederlage als Gruppendritter in die Zwischenrunde der Conference League (Play-out), wenn Feyenoord nicht gegen Lazio gewinnt

Das Szenario, in dem Sturm als Gruppenletzter aus dem Europacup ausscheiden würde:

- mit einer Niederlage in Dänemark und gleichzeitigem Heimsieg von Feyenoord gegen Lazio

apa