Hertha-Coach Schwarz fordert "gute Mentalität" gegen Bayern

Tom Weller, dpa

Sandro Schwarz und Hertha BSC empfangen den FC Bayern

Mit den eigenen Fans im Rücken hofft Trainer Sandro Schwarz (44) von Hertha BSC auf eine Überraschung gegen Bayern München (Samstag, 15:30 Uhr/Sky).

"Geiles Spiel, volle Hütte - da freuen wir uns drauf", sagte Schwarz am Donnerstag, erstmals in dieser Saison wird das Olympiastadion mit 74.667 Zuschauern ausverkauft sein: "Wir fühlen und spüren die Unterstützung der Fans jeden Tag - am Spieltag natürlich noch intensiver. Das gibt Energie. Wir freuen uns daher auf diese besondere Kulisse und wollen sie nutzen. Von mir aus könnte es direkt losgehen."

Aber natürlich "wissen alle, was das bedeutet", wenn Bayern kommt, sagte Schwarz, der von seinem Team eine "gute Haltung, gute Mentalität" erwartet. Und eine "Portion Glück gehört gegen die Bayern auch dazu", sagte der Coach, der unter anderem auf Offensivspieler Stevan Jovetic (Zerrung am Hüftbeuger) verzichten muss.

Schwarz geht davon aus, "dass wir nicht unzählige Torchancen haben werden". Aber er will auch nicht gleich "mit der Underdog-Rolle reingehen" und versprach den Fans des Tabellen-14.: "Die Mannschaft zeichnet aus, dass sie nie aufsteckt. Und diese Haltung wird auch am Samstag wichtig sein. Deswegen werden sich die Jungs ab 15:30 Uhr auch wieder in jeden Zweikampf schmeißen."

Dass er in der Bundesliga bisher immer gegen Bayern (5 Duelle) verloren hat, interessiert Schwarz nicht: "Ich gehe davon aus, dass ich nicht der einzige Trainer bin, der noch nicht gegen Bayern gewonnen hat."