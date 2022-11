BVB vor knackigem Endspurt

IMAGO/Laci Perenyi

Edin Terzic und Borussia Dortmund empfangen den VfL Bochum

Die Königsklasse ist abgehakt, nun geht es für Borussia Dortmund im Endspurt um eine aussichtsreiche Position für das Meisterrennen im neuen Jahr.

Emre Can grantelte über den schwunglosen Auftritt in der dänischen Hauptstadt, Edin Terzic nahm direkt den knackigen Bundesliga-Endspurt in den Blick.

"Es geht darum, nochmal frisch und motiviert in alle Spiele reinzugehen", sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem zähen 1:1 (1:1) im letztlich bedeutungslosen Abschluss der Champions-League-Gruppenphase beim FC Kopenhagen: "Und die Hinrunde, die diese Saison etwas früher endet, positiv zu beenden."

Schon im "kleinen Revierderby" wird sein Team wieder die volle Betriebstemperatur erreichen müssen - einen Patzer kann sich der BVB am Samstag (15:30 Uhr/Sky) gegen den auswärts bislang punkt- und und oft auch chancenlosen Nachbarn VfL Bochum nicht leisten.

Danach geht es noch nach Wolfsburg sowie Mönchengladbach und insgesamt vor der WM-Pause darum, sich für das Meisterrennen ab Januar in Position zu bringen. Auch spielerisch will der BVB wieder mehr überzeugen.

Das war in Kopenhagen einer B-Elf ohne Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko und Julian Brandt in der Startelf kaum gelungen, was Can merklich wurmte. "Es ist egal, worum es geht. Wir spielen hier Champions League. Es geht um viel Geld und jeder will sich zeigen und beweisen", sagte der Nationalspieler bei "DAZN": "Das haben wir heute zu 100 Prozent nicht erfüllt. Wir wollten hierhin kommen und Spaß haben, den hatten wir heute nicht."

Auch Terzic gefiel nicht alles, was er sah. "Es ist die fünfte englische Woche und wir wollten zeigen, auch wenn es nicht um Leben oder Tod ging in diesem Spiel, dass die Lust auf das Gewinnen so groß ist, dass wir hier alles raushauen", sagte der 40-Jährige.

BVB hat Rechnung gegen Bochum offen

Nach der "nicht allersaubersten Vorstellung" zählte aber insgesamt vor allem das große Ganze: "Es war eine sehr zufriedenstellende Gruppenphase. Wir sind mit neun Punkten weitergekommen und waren ein Spiel vor Ende schon durch. Das war gut und in der Vergangenheit nicht häufig so."

Während Bellingham die gesamte Spieldauer auf der Bank blieb, nahm Terzic zur Pause in Kopenhagen auch Stammkeeper Gregor Kobel und Mats Hummels vom Platz, um jegliche Verletzungsgefahr zu vermeiden. Beide werden gegen den strauchelnden VfL wieder gebraucht, mit dem die Borussia noch eine Rechnung offen hat.

Die 3:4-Niederlage vor eigener Kulisse in der Vorsaison schmerzte, auch am Wochenende will sich der Außenseiter auf der Jagd nach dringend benötigten Punkten wieder unbequem präsentieren.

"Ich freue mich auf dieses Derby. Wir dürfen quasi vor der Haustür vor über 80.000 Menschen spielen und müssen es genießen", sagte Bochums Coach Thomas Letsch: "Wir haben einen klaren Plan, wie wir es angehen wollen."