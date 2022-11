Essen und Oldenburg gewinnen Torfestivals

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Fabian Steffen

Rot-Weiss Essen siegt in der 3. Liga

Zwei Torfestivals gab es am Sonntag in der 3. Fußball-Liga: Rot-Weiss Essen konnte dabei seine Erfolgsserie im Aufsteigerduell beim 5:3 (2:1) beim VfB Oldenburg fortsetzen und blieb zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Der FSV Zwickau gab dem VfL Osnabrück mit 4:3 (3:2) das Nachsehen.

Max Wegner (22., Foulelfmeter) hatte die Oldenburger in Führung gebracht, Felix Bastians (33., Foulelfmeter/51.) und Ron Berlinski (45.) drehten die Partie. Manfred Starke (59./67.) gelang aber der 3:3-Ausgleich für die Gastgeber. Zwei Eigentore von Leon Deichmann (72.) und Marcel Appiah (89.) führten zum 5:3 von RWE.

In Zwickau waren Johan Gomez (8., Foulelfmeter/19.), Marc Heider (45.+1, Eigentor) und Patrick Göbel (53.) für die Gastgeber erfolgreich. Osnabrück kam allerdings durch Treffer von Marc Heider (30.), Ba-Muaka Simakala (43.) und Erik Engelhardt (63.) immer wieder zurück.