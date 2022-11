Posch mit Siegtreffer für Bologna gegen Torino

IMAGO/Elisabetta Baracchi

Posch bejubelt den Siegtreffer gegen Torino.

Abwehrspieler Stefan Posch hat den FC Bologna mit seinem ersten Tor in der Serie A zum Heimsieg gegen Torino geschossen.

Der 25-jährige Fußball-Nationalspieler traf am Sonntag in der 73. Minute aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand. Torjäger Marko Arnautovic ging beim Comeback nach überstandenem Magen-Darm-Virus leer aus. Auf der Gegenseite wirkte Valentino Lazaro etwas mehr als eine Stunde mit.

Bologna setzte sich durch den dritten Erfolg in Serie im Tabellenmittelfeld fest. Zuletzt war man ohne den siebenfachen Saisontorschützen Arnautovic in Monza 2:1 erfolgreich gewesen. In der Torschützenliste liegt der Wiener mittlerweile hinter Napoli-Stürmer Victor Osimhen, der am Samstag beim 2:1-Sieg des Tabellenführers in Bergamo seinen achten Treffer erzielt hatte.

apa