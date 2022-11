Union-Trainer Fischer fordert Reaktion gegen Augsburg

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Union-Trainer Urs Fischer fordert von seiner Mannschaft eine Reaktion

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin will beim letzten Heimspiel des Jahres Wiedergutmachung für die jüngste 0:5-Klatsche bei Bayer Leverkusen leisten.

"Uns ist allen bewusst, dass der Auftritt in zweiten Hälfte in Leverkusen nicht unser bestes Gesicht war. Wir wollen eine Reaktion sehen", sagte der Schweizer vor der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg.

Durch die Pleite am vergangenen Sonntag hatte Union die überraschende Tabellenführung nicht behaupten können und fiel auf Rang drei zurück. Seine Spieler, so Fischer, müssten nun versuchen, "das so schnell wie möglich aus dem Kopf zu bekommen."

Trotz des Rückschlags glaube er nicht, dass den Köpenickern im Jahresendspurt die Luft ausgeht. Die Mannschaft sei bereit, "sich am Limit zu bewegen", so Fischer: "Der Tank ist immer noch gefüllt. Solche Niederlagen gehören dazu. Daraus kann man lernen."