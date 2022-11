Nasenbeinbruch bremst Star von RB Leipzig aus

unknown

Gezeichnet von einem Zusammenprall: Josko Gvardiol (l.)

Verteidiger Josko Gvardiol vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat beim 3:1 (0:0) gegen den SC Freiburg einen Nasenbeinbruch erlitten.

Dies bestätigte der Verein am Donnerstag. Der Kroate hatte am Mittwochabend infolge eines Zusammenpralls mit Mitspieler Willi Orban nach nur 23 Minuten ausgewechselt werden müssen.

Die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) sei für den 20-Jährigen nicht in Gefahr, da er nicht operiert werden müsse, hieß es. Eventuell kann Gvardiol sogar am Samstag (15:30 Uhr) bei Werder Bremen zum Einsatz kommen. Sein Auge sei "noch stark geschwollen, die Sicht eingeschränkt".

Gvardiol war erst kurz vor dem Freiburg-Spiel für Abdou Diallo in die Startelf gerückt, weil jener beim Aufwärmen Schmerzen im Knie verspürt hatte.