Flick "fassungslos" nach homophoben Aussagen

Hansi Flick will in Katar auf Missstände aufmerksam machen

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat geschockt auf die homophoben Aussagen des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman reagiert.

"Das macht uns sprachlos. Ich bin fassungslos, dass so etwas in der heutigen Zeit passiert", sagte Flick bei der Nominierung seines WM-Kaders in Frankfurt/Main.

Salman hatte in der ZDF-Doku "Geheimsache Katar" Homosexualität als "geistigen Schaden" bezeichnet.

Die deutsche Nationalmannschaft wolle sich bei der WM (20. November bis 18. Dezember) in erster Linie "auf den Sport konzentrieren", betonte Flick.

Man werde aber auch klar die "Menschenrechtssituation vor Ort ansprechen und Augen und Ohren offenhalten".

Man werde sich "nicht wegducken", so Flick und "auf die Missstände aufmerksam machen". Dafür stehe der DFB, dafür stehe die Mannschaft.

Vor Flick hatten schon einige Nationalspieler wie Leon Goretzka und Manuel Neuer die Aussagen von Salman scharf kritisiert.