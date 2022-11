Mané trotz Verletzung in Senegals WM-Aufgebot

AFP/SID/KENZO TRIBOUILLARD

Sadio Mané steht im WM-Aufgebot des Senegal

Ex-Salzburg-Profi Sadio Mané steht in Senegals Aufgebot für die Weltmeisterschaft 2022. Der 30 Jahre alte Angreifer wird das Team des Afrikameisters trotz seiner am Dienstag erlittenen Verletzung als Kapitän in Katar anführen. Den senegalesischen WM-Kader gab Nationaltrainer Aliou Cisse am Freitag in Dakar bekannt. Inwieweit Mané auflaufen kann, steht noch nicht fest.

33 Tore in 92 Länderspielen

Mané hatte sich die Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen im Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen (6:1) zugezogen. Nach einem harmlos erscheinenden Zweikampf mit Amos Pieper war er ausgewechselt (21.) worden.

Mané hat in 92 Länderspielen 33 Tore erzielt und 20 weitere vorbereitet. Er führte Senegal im Februar zunächst zum ersten Triumph beim Afrika-Cup überhaupt und dann im März zur WM. Beide Male traf er im Elfmeterschießen gegen Ägypten entscheidend vom Punkt. Senegal trifft bei der Endrunde (20. November bis 18. Dezember) auf die Niederlande, den Gastgeber und Ecuador.

sid