Bayern-Talent Wanner bei ÖFB-Lehrgang dabei

Paul Wanner mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann

Ausnahmetalent Paul Wanner wird in eineinhalb Wochen erstmals zu einem Lehrgang des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) stoßen. Der 16-jährige österreichisch-deutsche Doppelstaatsbürger, jüngster Bundesliga- und Champions-League-Akteur in der Geschichte von Bayern München, ist Teil eines Trainingscamps für Perspektivspieler, das ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und U-21-Coach Werner Gregoritsch in der ersten WM-Woche (21. bis 25. November) in Pula in Kroatien abhalten.

Nach Gesprächen mit Wanner und seinem Umfeld werde dieser erstmals zu einem ÖFB-Lehrgang stoßen, gab der Verband am Freitag bekannt. Der Mittelfeldspieler mit österreichischer Mutter und deutschem Vater hat bisher nur in deutschen Nachwuchsnationalteams (U 17 und U 18) gespielt. Im Rahmen des Camps in Pula wollen Rangnick und Co. laut ÖFB-Angaben einen umfassenden Überblick über die jungen heimischen Talente erhalten. Insgesamt 29 Spieler der Geburtsjahrgänge 2000 bis 2005 wurden nominiert.

