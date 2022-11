St. Pölten überwintert als 2.Liga-Tabellenführer

GEPA pictures/ Manuel Binder

Der SKN feierte einen 4:0-Sieg gegen Amstetten.

Der SKN St. Pölten hat in der letzten Runde des Jahres den SV Horn an der Tabellenspitze der zweiten Fußballliga abgelöst und überwintert auf Platz eins.

Der Club aus der Landeshauptstadt feierte am Freitag im Niederösterreich-Derby beim SKU Amstetten einen überzeugenden 4:0-(3:0)-Sieg und profitierte von der 1:2-(1:2)-Niederlage von Horn beim FAC. Die Admira musste sich beim Trainer-Debüt von Rolf Landerl bei Liefering mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

In Amstetten sorgten die Gäste rasch für eine Vorentscheidung. St. Pölten dominierte die Anfangsphase klar und lag bereits nach gut 20 Minuten mit 3:0 in Führung. Jaden Montnor eröffnete nach Stanglpass von Luis Hartwig (6.), traf einmal die Latte (10.) und sorgte auch für das dritte Tor (21.). Dazwischen verwertete Hartwig eine ideale Flanke von Thomas Salamon per Kopf (14.). Erst unmittelbar vor der Pause wurde auch Amstetten zweimal gefährlich (39., 41./Stange), nach Wiederanpfiff schlug aber wieder der SKN zu. Montnor traf aus spitzem Winkel zum dritten Mal an diesem Abend (51.).

St. Pölten hat dank eines starken Herbst mit 16 von möglichen 18 Punkten aus den jüngsten sechs Spielen die Spitze übernommen. Die Mannschaft von Stephan Helm liegt nun zwei Punkte vor dem SV Horn, der in Wien-Floridsdorf verdient leer ausging.

