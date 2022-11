Musiala mit "Schlangenbeinen" - Transfers bei S04?

IMAGO/Thomas Pakusch

Der 15. Spieltag des Bundesliga hatte am Samstag einige brisante Geschichten im Angebot. Werder Bremen musste sich knapp nur knapp Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig geschlagen geben. Für den VfB Stuttgart und den 1. FC Köln setzte es gegen Leverkusen beziehungsweise Hertha BSC ebenfalls Rückschläge. Die wichtigsten Stimmen zum Spieltag.

Schalke 04 - Bayern München 0:2

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Meine Mannschaft hat alles investiert. Am Ende war Bayern in gewissen Situationen zu clever. Jetzt sind wir die Jäger, wir werden im neuen Jahr von Platz 18 starten. Natürlich mache ich mir Gedanken, wie wir die Mannschaft verstärken können. Da werden wir uns in den nächsten Tagen zusammensetzen und schauen, was machbar ist."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Das war ein verdienter Sieg, denke ich. Jamal Musiala hat wieder zwei Tore vorbereitet, er hat eine herausragende Hinrunde gespielt und wird hoffentlich die WM und auch die Rückrunde noch besser spielen. Er hört gut zu, will sich entwickeln auch in der Defensive, da hat er sich extrem entwickelt. Er hat extrem lebendige Füße, so Schlangenbeine. Die Abpraller kommen immer vor seine Füße."

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 2:0

Alexander Wehrle (Vorstandsvorsitzender VfB Stuttgart)

... zur Zukunft von Interimstrainer Michael Wimmer: "Ich habe vor dem Spiel mit Michael Wimmer gesprochen und wir haben vereinbart, dass wir uns völlig unabhängig vom Spielausgang nach der USA-Reise zusammensetzen werden - und dann eine Entscheidung treffen werden."

... zu Wimmers Argumenten: "Er hatte alle Heimspiele gewonnen - das ist ein klares Zeichen. Über die Spiele hinweg gesehen hat er einen guten Job gemacht."

... zur Zukunft von Sportchef Sven Mislintat: "Sven und ich haben bislang alle Entscheidungen gemeinsam getroffen. Die Trennung von 'Rino' Matarazzo und auch das Vertrauen für Michael Wimmer war eine gemeinsame Entscheidung. Ich habe ganz klar mit Sven besprochen, dass wir nach der USA-Reise die Entscheidungen treffen werden."

... zu den Verhandlungen mit Sven Mislintat: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir in die Vertragsgespräche einsteigen. Wir sprechen schon seit ein paar Wochen miteinander. Den Fahrplan haben wir gemeinsam vereinbart, dass wir nach dem 15. Spieltag und nach der USA-Reise eine Entscheidung treffen. Ich gehe nicht in Verhandlungen, um einfach nur so zu verhandeln, sondern am Ende wollen wir ein Ergebnis erzielen."

Michael Wimmer (Trainer VfB Stuttgart)

... zu seiner Zukunft: "Wir setzen uns nach der USA zusammen. Es macht unglaublich viel Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Die Jungs geben Gas im Training, wir haben in sechs Spielen neun Punkte geholt. Jetzt fliegen wir in die USA, danach setzen wir uns zusammen und schauen, was rauskommt."

... zur möglichen Rückkehr als Co-Trainer: "Auch das ist eine Thematik, die wir danach besprechen würden. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass es mittelfristig mein Ziel ist, als Cheftrainer eigenständig mit einer Mannschaft zu arbeiten. Wir setzen uns nach Amerika zusammen und besprechen die Details."

Waldemar Anton (VfB Stuttgart) zum Spiel: "Heute haben individuelle Qualitäten das Spiel entschieden. Wir wussten, was auf uns zukommt, haben defensiv gut gestanden. Nach vorne ging nicht so viel bei beiden Mannschaften. Es war ein sehr zähes Spiel. Wir hätten heute nochmal 90 Minuten spielen können und kein Tor gemacht."

Florian Müller (Torhüter VfB Stuttgart) zum Spiel: "Natürlich ärgert man sich. Aber das gehört dazu, ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann versuchen, die Jungs zu pushen. Wir waren bemüht, aber es hat uns der letzte Punch nach vorne gefehlt."

Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen) zum Spiel: "Wir haben als Mannschaft gut funktioniert und waren mit dem Ball gut. Wir hatten das ganze Spiel etwas weniger Ballbesitz, aber trotzdem hatten wir eine gewisse Stabilität. Gott sei Dank haben wir die Einzelqualitäten der Spieler wieder gezeigt - und mit den Toren sieht man, dass man mit diesen Qualitäten wieder gewinnt."

Werder Bremen - RB Leipzig 1:2

Marco Rose (Trainer RB Leipzig)

... zum Spiel: "Es war das erwartet schwierige Spiel gegen einen starken Aufsteiger, eine gute Bremer Mannschaft. Wir haben es trotzdem sehr reif gespielt, hatten in der ersten Halbzeit Kontrolle über das Spiel und Möglichkeiten. Wir sind in Führung gegangen, die Pausenführung ging in Ordnung. Bremen war trotzdem immer gefährlich. Die zweite Halbzeit war sehr offen, phasenweise auch sehr wild. Hinten raus haben wir es mit allem, was wir noch hatten, zu Ende verteidigt. Es war ein verdienter Sieg, aber hart erarbeitet."

... zur Serie mit 13 Spielen ohne Niederlage: "Das führt dazu, dass wir erstmal ein paar Tage Pause haben - die brauchen wir auch. Hoffentlich spielen viele Jungs von uns eine erfolgreiche WM und kommen gesund zurück. Dann werden wir ab dem 2. Januar hart arbeiten, um noch mehr Spiele zu gewinnen."

Xaver Schlager (Torschütze RB Leipzig) zum Spiel: "Am Schluss war es sehr schwierig, wir wurden hinten reingedrückt und kamen nicht mehr wirklich raus. Bremen hat es sehr gut gemacht, aber wir haben dagegengehalten und gekämpft. Wir haben zum Glück mit 2:1 gewonnen, weil es ein wichtiger Sieg ist und wichtige Punkte sind."

Ole Werner (Trainer SV Werder Bremen) zum Kalenderjahr 2022: "Die Mannschaft hat im gesamten Kalenderjahr einen guten Job gemacht. Auch in dieser Saison, dass wir als Aufsteiger vernünftig positioniert sind. Für uns ist wichtig, dass wir uns weiterentwickeln und klar bleiben. Wir sind nicht am Ende des Weges. Diese lange Pause ist für uns extrem wichtig, um uns weiterzuentwickeln, gut zu arbeiten und eine gute Grundlage für die Rückrunde zu legen. Denn es wird in dieser Liga eng sein und für uns wird es um jeden Punkt gehen."

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) zur WM-Vorfreude: "Gerade ist es noch ein bisschen schwer, weil ich das Spiel im Kopf habe. Aber ich freue mich riesig drauf -mal gucken, was mich dort alles erwartet."

Hertha BSC - 1. FC Köln 2:0

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC)

... zum Spiel: "Es war ein wichtiger Sieg. Gerade wenn du am Dienstag gegen Stuttgart diesen Nackenschlag bekommst und so eine Reaktion zeigst. Es gab ein, zwei Momente in der ersten Halbzeit, wo wir Glück hatten. Aber wir sind sehr gut in die Partie reingekommen und haben in der zweiten Halbzeit einen leidenschaftlichen Fight geliefert. In der Summe war es ein verdienter Sieg."

... zum Sieg vor der WM-Pause: "Zumindest, was das Gefühl betrifft, ist es wichtig. Das nehmen wir jetzt mit - mit dem Wissen, dass wir uns bei den Kleinigkeiten weiter verbessern müssen, um weiter zu punkten und erfolgreich zu sein."

Jonas Hector (Kapitän 1. FC Köln) zum Spiel: "In der ersten Halbzeit haben wir zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, die wir nicht nutzen. Wir kriegen beim 2:0 genau das gleiche Gegentor wie in Freiburg. Das ist zu billig."

Linton Maina (1. FC Köln)

... zur vergebenen Großchance: "Es passt zu den letzten Wochen, was die Chancenverwertung angeht."

... zur hohen Belastung in dieser Saison: "Jeder ist ein bisschen platt. Es waren sehr anstrengende Wochen und Monate. Der Kader wird immer kleiner. Deswegen kommt die Pause für uns ganz gelegen."

1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 1:2

Maximilian Arnold (Kapitän VfL Wolfsburg)

... zur Hansi Flicks Anruf und der Nicht-Berücksichtigung für die WM: "Hansi Flick hat es nicht großartig erklärt - es war auch nicht viel zu erklären. Ich war am Donnerstag sehr enttäuscht und froh, dass ich am Nachmittag mit meinen Kindern beim Laternenzug dabei war. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da konnte ich das Ganze ein bisschen vergessen, weil es schon eine Enttäuschung für mich ist. Ich hätte einen Mehrwert für die Nationalmannschaft mitgeben können. Aber so wurde entschieden und das muss man akzeptieren. Das ist hart, aber der Kopf geht ganz klar nach oben."

... zum Spiel: "Speziell in der ersten Halbzeit hat Hoffenheim sehr viel Druck gemacht. Koen Casteels hat wieder unglaublich gehalten. Wenn es läuft, dann läuft es - das ist Fußball. Wenn wir am Anfang dieser Saison diese Spiele gehabt hätten, hätten wir sie nicht gewonnen. Wir genießen das jetzt unglaublich. Wir wissen, dass wir sehr viel arbeiten müssen und gerne als Team arbeiten. Ich betone es immer wieder: Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft."

Christoph Baumgartner (Torschütze TSG 1899 Hoffenheim) zum Spiel: "Wir haben heute zwischen den Sechzehnmeterräumen ein richtig gutes Spiel gemacht, aber Spiele werden in der Box entschieden - und da waren wir heute nicht gut genug, da war der VfL besser. Sie haben mit wenig Chancen zwei Tore gemacht. Wir hatten viele Aktionen, aber haben es nicht zum Abschluss gebracht."

FC Augsburg - VfL Bochum 0:1

Simon Zoller (VfL Bochum) zum ersten Auswärtssieg: "Das haben wir uns fest auf die Liste geschrieben, dass wir einen Auswärtssieg holen wollen. Dadurch haben wir ein paar Tage länger freibekommen. Es ist sehr schön und tut gut."

Rafal Gikiewicz (Torhüter FC Augsburg) zum Spiel: "Ab der 20. Minute war es ein totes Spiel von unserer Seite. Wir können jetzt reden und analysieren, aber zu Hause gegen Bochum muss Manuel Riemann fast keinen Ball halten."