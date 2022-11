FC Bayern gibt Rückenwind: DFB-Stars pünktlich in WM-Form

IMAGO

Die DFB-Stars des FC Bayern spielten sich zuletzt stark in Form

Der FC Bayern München geht mit einer Siegesserie wieder als souveräner Tabellenführer in die Pause - und schickt seine Stars mit Rückenwind zur WM.

Sichtlich zufrieden nahm Manuel Neuer einen Schluck aus der Flasche, schnappte sich sein Handtuch, winkte alten Bekannten auf der Tribüne zu und machte sich auf den langen Weg nach Katar - mit Rückenwind vom "FC Bayern Deutschland".

"Den Koffer hab' ich vorgeschickt im Bus", berichtete der Nationalmannschaftskapitän nach dem souveränen 2:0 (1:0)-Sieg der Münchner bei Schalke 04, der eher ein lockerer WM-Aufgalopp als ein harter Bundesliga-Fight war.

"Es ist wichtig, dass wir als Bayern-Block diese positive Stimmung und auch die Performance, die wir abgeliefert haben, mitnehmen in die Mannschaft", sagte der Torhüter nach dem zehnten Pflichtspielsieg des Tabellenführers in Folge, "damit wir mit einem guten Gefühl auf dem Platz stehen werden."

Jamal Musiala glänzt - Gnabry trifft für den FC Bayern

Am Sonntag traf der Ex-Schalker in Frankfurt/Main seine sechs Bayern-Kollegen bei der Nationalmannschaft wieder, am Montag startet der Flieger zum WM-Abenteuer im Nahen Osten - zunächst zum letzten Test im Oman, dann ins WM-Quartier in Katar. Sechs der sieben Münchner im Kader von Bundestrainer Hansi Flick spielten sich auf Schalke in den "Rhythmus für die WM", wie Bayern-Coach Julian Nagelsmann betonte.

Serge Gnabry zeichnete sich noch einmal als Torschütze (38.) aus, Jamal Musiala glänzte in seinem 100. Pflichtspiel für den Rekordmeister als genialer Vorbereiter auch beim 2:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting (52.) und ließ Neuer einmal mehr staunen: "Er ist ein ungeschliffener Diamant, der Gold wert ist - für die Nationalmannschaft, aber auch für Bayern."

Joshua Kimmich half als rechter Außenverteidiger aus, während sich Leon Goretzka und Leroy Sane an alter Wirkungsstätte warm spielten. Nur Thomas Müller wurde wegen seiner Hüftprobleme für die WM geschont.

Keine Selbstzweifel bei den Stars des FC Bayern

Trübe Gedanken wie noch bei den letzten Länderspielen im September, als die Bayern nach einer "Delle" (Neuer) auf Platz fünf abgerutscht waren, nehmen sie diesmal nicht mit.

"Wir sind froh, dass wir jetzt wieder da stehen, wo wir hingehören", betonte Neuer - nämlich ganz vorne in der Bundesliga und mit allen Chancen in den Pokalwettbewerben: "Wir sind teilweise der erste Favorit, in der Champions League Mitfavorit. Den Ehrgeiz und den Anspruch haben wir, dass wir alles erreichen wollen."

Sorgen bereitet Neuer eigentlich nur sein Ex-Klub, der mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz in die WM-Pause geht - und der zuletzt vor zwölf Jahren gegen die Bayern gewann, als er selbst noch im Schalker Tor stand.

"Zeitweise gab's ja auch Leistungen, bei denen man da gar nicht mehr dran geglaubt hat", meinte der 36-Jährige, doch unter dem neuen Trainer Thomas Reis trete der Aufsteiger "ganz anders auf, das stimmt mich auch zuversichtlich". Mit derartigen Leistungen "können sie doch noch den Relegationsplatz erreichen und um die 1. Bundesliga kämpfen".

An alter Wirkungsstätte hat der gebürtige Gelsenkirchener, der einst selbst als Fan in der Nordkurve stand, zwar noch viele Freunde. Dennoch wird er regelmäßig mit gellenden Pfiffen und Schmähgesängen begrüßt. "Da ist", meinte Neuer schmunzelnd, "auch ein bisschen Liebe dabei, das weiß ich."