Drei Salzburger sagen für U21-Team ab

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Salzburgs Kameri fällt für U21-Partien aus

Österreichs U21-Nationalmannschaft muss in den Testspielen am Donnerstag gegen die Türkei und am darauffolgenden Montag gegen Kroatien auf drei Salzburg-Profis verzichten.

Dijon Kameri, Lukas Wallner und Justin Omoregie sagten verletzungsbedingt für den Lehrgang in Pula ab, Teamchef Werner Gregoritsch nominierte Luca Kronberger (Ried), Paul Koller (GAK) und Dario Kreiker (Austria) nach.

apa