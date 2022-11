Deschamps verteilt letztes WM-Ticket an Thuram

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Gladbachs Marcus Thuram fährt mit der französischen Nationalmannschaft zur WM

Marcus Thuram vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach komplettiert das WM-Aufgebot des Titelverteidigers Frankreich für die Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember). Das gab der französische Verband FFF am Montag bekannt, zuvor hatte bereits die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Bleus-Trainer Didier Deschamps hatte am Mittwoch seinen zunächst 25-köpfigen Kader nominiert, laut FIFA-Regeln durfte der Coach aber bis Montagabend 26 Akteure berufen. Thuram hatte zuletzt mit starken Leistungen in der Bundesliga geglänzt (zehn Tore, drei Assists) und wurde nun für den letzten freien Platz im Team des zweimaligen Weltmeisters nominiert.

Der Gladbacher ist neben Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman (alle Bayern München) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) der sechste Bundesligaprofi, der in Katar für Frankreich dabei ist.

Unterdessen wird die Équipe Tricolore kurz vor Turnierbeginn weiter vom Verletzungspech verfolgt. Innenverteidiger Presnel Kimpembe fällt für die Endrunde aus. Der Weltmeister von 2018 habe sich von einer Achillessehnenverletzung "nicht ausreichend erholt", wie der französische Verband am Montag mitteilte. Kimpembe werde durch Axel Disasi vom AS Monaco ersetzt.

Kimpembe hatte am Sonntag erstmals seit Ende Oktober wieder 15 Minuten lang für Paris gespielt, sieht sich aber nicht in der Lage, "seinen Platz in der Verteidigung in Katar einnehmen zu können", wie es hieß. Auch die Schlüsselspieler Paul Pogba (Juventus Turin) und N'Golo Kanté (FC Chelsea) fehlen Frankreich bei der WM verletzungsbedingt.

Das WM-Aufgebot Frankreichs

Tor: Alphonse Aréola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Stade Rennes)

Abwehr: Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano (alle Bayern München), Axel Disasi (AS Monaco) Theo Hernández (AC Mailand), Ibrahima Konaté (FC Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (FC Arsenal), Raphael Varane (Manchester United)

Mittelfeld: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni (beide Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout (beide Olympique Marseille), Adrien Rabiot (Juventus Turin)

Angriff: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Mailand), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappé (Paris Saint Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)