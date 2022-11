Fanvertreter prophezeit weniger WM-Zuschauer

IMAGO/Sidhik Keerantakath/ Eyepix Grou

Die Fußball-WM findet erstmals im arabischen Raum statt

Fanvertreter Dario Minden vom Verbund "Unsere Kurve" rechnet damit, dass weniger Fußball-Anhänger die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar am TV verfolgen werden.

"Ich denke schon, dass wir einen Unterschied zu vergangenen Turnieren merken werden", sagte Minden in einem Interview des Nachrichtenportals "t-online": "Am Ende ist es aber auch nicht so wichtig." Private Konsumentscheidungen änderten "praktisch nichts an den Missständen".

"Wenn den Leuten im Dezember kalt ist, ist es doch müßig, ob sie sich Netflix anmachen oder die WM", fügte Minden an. Er selbst werde "keine Minute schauen und freue mich über alle, die es genauso halten, aber ich fände es verkehrt, den Leuten eine Moralpredigt zu halten, weil sie die Spiele schauen."

"Gute Gründe" für WM-Engagement in Katar

Die übertragenden Sender "ARD" und "ZDF" sowie "MagentaTV" haben allesamt angekündigt, auch während des Turniers vom 20. November bis 18. Dezember die bedeutenden Themen abseits der WM-Partien ausführlich zu beleuchten. Katar steht neben den schlechten Arbeitsbedingungen für ausländische Arbeiter und der Belastung für das Weltklima auch wegen der Diskriminierung von Homosexuellen in der Kritik.

"Bei allen Bedenken" gebe es dennoch "gute Gründe, die für unser WM-Engagement in Katar sprechen", schrieben "ARD"-Programmdirektorin Christine Strobl und "ZDF"-Chefredakteurin Bettina Schausten in einem Vorwort zu der gemeinsamen Berichterstattung ihrer Sender und nannten unter anderem die "Verbesserung der kritischen Verhältnisse über öffentliche Aufmerksamkeit". Auch Arnim Butzen, Chef von MagentaTV, sieht in der kritischen Auseinandersetzung den richtigen Weg.