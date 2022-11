DFB-Keeper ter Stegen in Katar eingetroffen

IMAGO/Urbanandsport

Marc-André ter Stegen ist bereit für die Fußball-WM

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann pünktlich zum WM-Start mit Marc-André ter Stegen planen.

Der Torhüter vom FC Barcelona ist nach überstandenem Magen-Darm-Infekt bereits am Mittwoch in Katar eingetroffen, wo am Donnerstag auch seine Teamkollegen erwartet werden. Das bestätigte Bundestrainer Hansi Flick nach dem 1:0 (0:0) bei der WM-Generalprobe im Oman.

Die DFB-Auswahl startet am 23. November gegen Japan ins Turnier. Ter Stegen ist als Nummer zwei hinter Kapitän Manuel Neuer vorgesehen.