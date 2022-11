Panne bei DFB-Gegner Costa Rica

AFP/SID/EZEQUIEL BECERRA

Keine Generalprobe für Costa Ricas Trainer Suarez

Für Deutschlands Gruppengegner Costa Rica läuft die Vorbereitung auf die Fußball-WM alles andere als nach Plan.

Das Team aus Zentralamerika musste seine für Donnerstag geplante WM-Generalprobe gegen den Irak absagen, weil es bei der Einreise mit dem Bus von Kuwait in den Irak zu Problemen kam.

"Die Abmachung, die Pässe nicht zu stempeln, wurde nicht eingehalten. Deshalb haben wir entschieden, nicht in den Irak einzureisen und das Spiel abzusagen", sagte Verbandssprecherin Gina Escobar. Die Partie hätte in der südirakischen Statt Basra stattfinden sollen.

Costa Rica hatte sich in Kuwait auf die WM vorbereitet, am Freitag fliegt das Team nach Katar. Dort wartet am Mittwoch als erster Gegner Spanien, anschließend geht es in der Gruppe E gegen Japan (27. November) und Deutschland (1. Dezember).