Brasilien gibt Zeitplan für Tite-Nachfolgersuche bekannt

AFP/SID/ISABELLA BONOTTO

Nachfolger von Tite wird im Januar ausgewählt

Rekordweltmeister Brasilien wird den Nachfolger von Nationaltrainer Tite erst im Januar auswählen. Bislang seien noch keine Gespräche mit Kandidaten geführt worden, entgegnete Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues Gerüchten, nach denen bereits Verhandlungen stattgefunden hätten.

Unter anderem war über Pep Guardiola, Star-Coach des englischen Spitzenklubs Manchester City, spekuliert worden.

Tite hatte im Februar überraschend erklärt, nach der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) seinen Job bei der Selecao aufzugeben. Der 61-Jährige ist seit 2016, als er das Amt vom früheren Stuttgarter Bundesligaprofi Carlos Dunga übernahm, Trainer der Brasilianer.

Seine beeindruckende Bilanz seitdem: 57 Siege, 15 Unentschieden und nur fünf Niederlagen. 2019 führte er seine Auswahl in der Heimat zum Sieg bei der Copa America.

In Katar gehören die Brasilianer zum engsten Favoritenkreis. In der Gruppe G treffen sie auf Serbien (24. November), die Schweiz (28. November) und Kamerun (2. Dezember). 2018 in Russland war Tite mit der Selecao im Viertelfinale gegen Belgien ausgeschieden.