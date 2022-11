Oranje-Stars kicken mit Arbeitsmigranten

AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Die Niederlande machte den Arbeitsmigranten eine Freude

Ungewöhnliche Aktion der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Start der WM-Endrunde in Katar: Die Elftal traf am Donnerstagabend beim Training in Doha 20 Arbeitsmigranten, gab Autogramme und kickte mit den Gästen auf einem Kleinfeld nach Ende der Einheit.

Oranje-Kapitän Virgil van Dijk betonte die Bedeutung der Aktion. "Das wollten wir als Gruppe unbedingt umsetzen. Es war gut, dass wir jeden Einzelnen getroffen und ein wenig kennengelernt haben", sagte der Abwehrstar des FC Liverpool.

Die unbefriedigende Situation der Arbeiter im WM-Gastgeberland ist der niederländischen Auswahl ein echtes Anliegen. "Wir sind nicht taub und blind", sagte van Dijk. Man habe zwar nicht viel Zeit gehabt, "aber wir haben uns unterhalten, und das hat uns Energie gegeben, weil sie so positiv waren, weil sie uns getroffen haben".

Wichtig sei es der Mannschaft von Bondscoach Louis van Gaal gewesen, sich selbst ein Bild zu machen. "Wir müssen mit den Leuten sprechen. Für uns war es ein großes Ding, sie getroffen zu haben."