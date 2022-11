Klagenfurt bei Wörthersee-Cup Finalist

APA/GERT EGGENBERGER

Wernitznig leitete den Sieg ein

Austria Klagenfurt kämpft am Sonntag beim erstmals ausgetragenen Testturnier Wörthersee-Cup um den Titel. Der Veranstalter und Fußball-Bundesligist setzte sich am Samstag im ersten Halbfinale gegen Zweitligist GAK vor 1.200 Fans in der 28 Black Arena dank Toren von Christopher Wernitznig und Jonas Arweiler mit 2:1 durch. Finalgegner ist der deutsche Drittligist 1860 München, der gegen Bundesligist Hertha BSC nach einem 3:3 mit 4:3 im Elfmeterschießen gewann.

Die beiden Verlierer matchen sich am Sonntag im "Vorspiel" um den dritten Platz.

apa